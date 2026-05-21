Боец UFC Нурмагомедов опроверг слухи о том, что завершил карьеру из-за денег

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию о том, что завершил карьеру из-за большого количества заработанных денег. Об этом спортсмен высказался в своем личном блоге.
Недавно глава UFC Дана Уайт утверждал, что Нурмагомедов перестал участвовать в боях, потому что заработал столько денег, что теперь ему даже не нужно выходить в октагон.
— Это абсолютная ложь, мне никто никогда эти миллионы не давал, и то, что пишут, что я оставил спорт, потому что заработал много денег, — это тоже неправда. Настоящую правду весь мир знает — об этом я уже не раз говорил, и повторяться не нужно, — написал боец.
Нурмагомедов принял решение о завершении карьеры в 2021 году. Он провел 29 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. В 2022 году его также включили в Зал славы UFC.
До этого боец смешанного стиля сравнил бой, состоявшийся в 2018 году, против ирландского бойца ММА и бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора с поездкой в отпуск на Мальдивы.
В октябре также стало известно, что Макгрегора отстранили от соревнований на 18 месяцев до 20 марта 2026 года. Боец не пришел на три сдачи допинг-проб на протяжении года.