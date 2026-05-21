Около Соборной мечети в Красноярске ограничат движение на празднование Курбан-Байрама

Из-за празднования Курбан-Байрама с 26 мая будет ограничено автомобильное движение на прилегающих к Соборной мечети улицах и временно изменится режим парковки. Об этом расскали в администрации краевого центра. Так, с 14:00 26 мая до 11:00 27 мая запретят остановку и стоянку авто на следующих участках дорог: [caption id= «attachment_366893» align= «alignnone» width= «792»] Скриншот с сайта admkrsk.ru[/caption] С 14:00 26 мая почти сутки будут действовать дорожные знаки «Движение запрещено», установленные на проездах от Партизана Железняка к многоквартирным домам № 51, 53, 55, 57 по Партизана Железняка и на проезде от Металлургов к многоквартирному дому по адресу: 3 Августа, 26, а также по улице 2-я Краснодарская. ​Полностью перекрыты будут участки с 04:00 до 11:00 27 мая на проездах от Металлургов к зданиям № 65, 69 по Металлургов, а также с 14:00 26 мая до 11:00 27 мая по улице 3 Августа: от Металлургов до строения 26/5 по улице 3 Августа и на участке от 2-й Краснодарской до пересечения с проездом в районе строения № 26/4 по улице 3 Августа. Напомним, что семьи с детьми в Красноярском крае смогут вернуть часть НДФЛ.