В Петербурге выберут лучшего городского каменщика

Соревнования регионального этапа конкурса «Строймастер» в номинации «Лучший каменщик» стартовали в Санкт-Петербурге 20 мая, сообщили в городском комитете по строительству. Такие состязания повышают престиж рабочих профессий, что отвечает задачам федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Конкурс проходит в двух номинациях: среди профессионалов и студентов. Задания для них отличаются по сложности. Среди критериев — точность, знание техники безопасности и скорость. На выполнение задания участникам дается три часа.
«Конкурс позволит выбрать лучших из лучших. Участники могут показать не только свое мастерство, но и почерпнуть знания других людей. Строительство имеет сакральный смысл — созидание. И сфера строительства во многом зависит от труда каменщиков», — отметил начальник управления перспективного развития и координации проектно-изыскательских работ городского комитета по строительству Денис Румянцев.
В первый день состязаний состоялся практический этап. Его провели на реальном объекте — строительной площадке в экорайоне «Юнтолово». Подведение итогов и награждение победителей состоятся 21 мая в Театральном зале «Петербург-Концерта».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.