Девять жителей Нижегородской области обратились за помощью к медикам из-за сильной жары, установившейся в регионе. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал Прессека». Троих пациентов доставили в стационары для дальнейшего лечения, в то время как остальным гражданам необходимая медицинская помощь была оказана оперативно на месте. Текущая ситуация в регионе начинает напоминать климатические показатели июля прошлого года.
На фоне экстремальных температур специалисты напоминают о необычных, но научно доказанных методах терморегуляции. В частности, клинические испытания в Университете Цукубы подтвердили, что употребление измельченного льда с водой охлаждает организм изнутри гораздо эффективнее обычной холодной воды. Это связано с физико-химическим процессом: фазовый переход льда в жидкость поглощает значительно больше тепловой энергии, что предотвращает гипервентиляцию и улучшает приток крови к мозгу.
Жителям региона рекомендуют внимательно относиться к своему здоровью в пик активности солнца и задействовать проверенные способы охлаждения. Впрочем, долго терпеть зной не придется. По прогнозам синоптиков, уже в конце мая ожидается резкое похолодание до +10 градусов, так что нижегородцы еще успеют соскучиться по теплу в квартирах без отопления.
