9 нижегородцев обратились в скорую помощь из-за аномальной жары

Девять жителей Нижегородской области обратились за помощью к медикам из-за сильной жары, установившейся в регионе. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал Прессека». Троих пациентов доставили в стационары для дальнейшего лечения, в то время как остальным гражданам необходимая медицинская помощь была оказана оперативно на месте. Текущая ситуация в регионе начинает напоминать климатические показатели июля прошлого года.