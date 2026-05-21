Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительная компания заплатила калининградцу 1 млн рублей неустойки за нарушение сроков сдачи апартамента

Фирме пришлось дорого заплатить за неисполнение условий договора.

Строительная компания заплатила калининградцу 1 млн рублей неустойки за нарушение сроков сдачи апартамента. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Калининградец заключил договор долевого участия в строительстве, рассчитывая получить нежилое помещение площадью 46 кв метров. Он внес оплату в полном объеме, но застройщик нарушил сроки, установленные договором — в течение двух лет не отдал апартамент.

Суд встал на сторону клиента и постановил взыскать со строительной фирмы неустойку 1 млн рублей. Платить фирма не торопилась, тогда ее счета арестовали, также приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении недвижимости и машин, которые принадлежат юрлицу.

Деньги тут же нашлись, также должнику пришлось оплатить исполнительский сбор, он составил 122 тыс рублей.