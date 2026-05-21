В Починке Смоленской области благоустроят парк имени Гастелло

Масштабная реконструкция парка имени Николая Гастелло завершается в городе Починке в Смоленской области. Общественное пространство преображают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Проект реконструкции охватывает территорию площадью 29 гектаров. Там уже появились новые прогулочные маршруты, большой навес с качелями, деревянные настилы, криволинейный мост, капсула времени с флагштоками. Еще специалисты смонтировали на общественной территории сцену с подиумом, детскую игровую зону и арт-объект «Крылатые качели».
Главной особенностью парка стала извилистая прогулочная дорожка. Она повторяет силуэт летящего аиста. Особое внимание уделено и реставрации памятного знака, установленного в 1983 году в честь подвига Героя Советского Союза летчика Николая Гастелло.
Название «Парк высокого полета» предложили сами жители Починка, которые активно участвовали в разработке и обсуждении концепции благоустройства. Приемка объекта запланирована на конец мая.
«Парк имени Гастелло — знаковое место для жителей Починка. Благодаря федеральной поддержке и инициативе самих горожан эта территория превращается в современное общественное пространство, где можно отдыхать всей семьей, проводить культурные мероприятия и сохранять связь с историей. Именно такие проекты делают наши города более комфортными и привлекательными для жизни», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Напомним, что до 12 июня продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства. По его итогам будут определены общественные территории, которых в 2027 году ждет преображение по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Принять участие в голосовании могут россияне старше 14 лет. Сделать это можно тремя способами: в приложении «Госуслуги. Решаем вместе», на платформе «Добро.РФ», напрямую по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.