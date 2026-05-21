Редкоземельный суверенитет: как Росатом меняет технологический ландшафт страны

20 мая площадка РТУ МИРЭА в Москве стала эпицентром глобального диалога о будущем редкоземельных металлов. Международный конгресс «РЕДМЕТ 2026» собрал более 700 делегатов из почти двух десятков стран. Главным организатором этого масштабного события выступил институт «Гиредмет» — ключевой материаловедческий центр Госкорпорации «Росатом». 95-летний юбилей института, который отмечается в эти дни, стал символическим мостом между советской школой отрасли редкоземельных металлов и современными амбициями России.
Росатом сегодня — не просто флагман атомной энергетики, но и главный интегратор возрождения редкоземельной отрасли в стране. Как подчеркнул генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв в приветственном обращении к участникам конгресса, работа идёт по всем фронтам: «Мы восстанавливаем производство РЗМ на Соликамском магниевом заводе. Модернизируем обогатительную фабрику на Ловозерском горно-обогатительном комбинате. Создаем перерабатывающий кластер в Якутии. Совсем скоро в Глазове начнет работу первое в стране крупнотоннажное производство постоянных редкоземельных магнитов. Рассчитываем, что наши усилия позволят добиться решения стратегической задачи: снизить зависимость нашей страны от экспорта РЗМ и обеспечить промышленность отечественными ресурсами».
Эти слова господина Лихачёва, произнесённые на открытии конгресса, стали лейтмотивом всего форума. Редкоземельные металлы перестали быть узкоспециальной темой для химиков и металлургов — теперь это вопрос технологического суверенитета.
РЕДКИЕ ЗЕМЛИ БЕЗ ГРАНИЦ.
Конгресс поразил международным размахом. Свыше 600 иностранных участников из 20 стран подтвердили: редкоземельная повестка сегодня волнует всех. Крупнейшая делегация прибыла из Индии — более 100 человек, включая трёх секретарей министерств. Впервые в Москву приехали заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама, президент Вьетнамской академии наук и технологий, руководители государственной индийской компании IREL Limited.
Как отметил Алексей Лихачёв, «такой интерес к теме доказывает, что редкоземельные металлы — не просто сырьё, а материальная основа энергоперехода, цифровой и “зелёной” экономики». Россия, по его словам, готова предложить международным партнёрам не только добычные компетенции, но и глубокую переработку, материаловедение, цифровые технологии.
Замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин в своём выступлении подчеркнул: мир переживает трансформацию производственных цепочек, и в этих условиях редкоземельные металлы становятся одним из ключевых ресурсов. «По сути, именно редкие металлы сегодня формируют основу нового технологического уклада», — сказал он, напомнив, что Россия обладает второй в мире минерально-сырьевой базой РЗМ — более 28,5 млн тонн разведанных запасов.
ОТ СЫРЬЯ К МАГНИТАМ.
Ключевая задача, поставленная Владимиром Путиным, — к 2030 году создать в стране полный цикл производства редкоземельной продукции: от добычи руды до готовых высокотехнологичных изделий. Федеральный проект «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов» (входит в нацпроект «Новые материалы и химия») ставит жёсткие ориентиры: снизить импортозависимость с нынешних 75% до 48%, а по отдельным позициям (литий, цирконий, ниобий, вольфрам) — до нуля.
Объём выпуска продукции в денежном выражении планируется увеличить с 29 млрд рублей в 2024 году до 100 млрд рублей к 2030 году. Производство оксидов редкоземельных металлов должно вырасти с 50 тонн до 3 тысяч тонн в год. Ниобия — с 560 тонн до 6 тысяч тонн.
Одним из флагманов этого процесса выступает «Росатом МеталлТех». Как рассказал генеральный директор компании Андрей Андрианов, совсем скоро в Глазове (Удмуртия) начнёт работу первое в стране крупнотоннажное производство постоянных редкоземельных магнитов. Это прорыв: до сих пор Россия практически полностью зависела от импорта магнитов для электродвигателей, ветрогенераторов, робототехники и оборонных систем.
Генеральный директор компании «Полярный литий» Игорь Демидов в кулуарах конгресса уточнил: в 2023 году получена лицензия, за полтора года проведена доразведкаместорождения, получен двухкратный прирост запасов. «Сейчас месторождение содержит 1,5 млн тонн оксида лития в руде (152 млн тонн руды). Это входит в пятёрку крупнейших месторождений мира», — заявил Демидов. Проектная документация по карьеру и обогатительной фабрике будет готова к 2027 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2030 год.
НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СИБИРИ.
Отдельной сюжетной линией конгресса стало обсуждение Ангаро-Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. Этот интегрированный проект нового уклада реализуется по прямому поручению президента и объединяет Красноярский край, Иркутскую область, республики Тыва и Хакасия. Участие принимают крупнейшие корпорации: Росатом, «Норникель», «Русал», «Трансмашхолдинг» и другие.
«Гиредмет» выступает научно-технологическим партнёром кластера. Генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Долина Менделеева», соорганизатор конгресса Ксения Шойгу отметила: «Ключевая задача — превратить потенциал отрасли в работоспособные проектные модели с понятной экономикой и инвестиционной привлекательностью. Проект создания Ангаро-Енисейского кластера — это практическая реализация такого подхода и составляющая общего процесса новой индустриализации России».
На первом этапе (с 2028 года) планируется переработка концентрата Тастыгского месторождения с получением гидроксида лития, запуск завода малотоннажной химии для высокочистых продуктов, а к 2032 году — создание вычислительного центра искусственного интеллекта. В 2027 году начнёт работу Центр аддитивных технологий общего доступа совместно с Росатомом.
ИНСТИТУТ, КОТОРЫЙ СТРОИЛ ЗАВОДЫ.
Конгресс «РЕДМЕТ 2026» — прямой наследник легендарных «Сажинских чтений», которые институт «Гиредмет» проводил с 1970 года. Как напомнил директор Химико-технологического блока «Росатом Наука» Андрей Голиней (он же — управляющая организация института), за 95 лет институт создал десятки производств в СССР, России и за рубежом. Сегодня «Гиредмет» — это не просто архив советских технологий, а живой центр компетенций, востребованных во всём мире.
«Мы проводим конгресс в четвёртый раз. В 2021 году это было небольшое совещание в стенах института, а теперь — более 700 участников из 20 стран, — говорит сопредседатель оргкомитета конференции, заместитель директора по науке и инновациям института Константин Ивановских. — Росатом и Гиредмет сегодня поставляют технологии переработки минерального сырья, создания опытных производств. Особый спрос — со стороны Индии: от разделения концентратов до получения сплавов и магнитов».
По его словам, уникальный архив института с технологическими решениями советского времени активно используется для быстрого внедрения новых производств. «Мы берём за основу старые технологические аспекты и перерабатываем их с использованием автоматизации, новых экстрагентов, современных подходов», — пояснил Ивановских.
ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ ПЛЮС ПРАКТИКА.
Около 40% участников конгресса — молодые учёные до 35 лет. Это не случайно: отрасль остро нуждается в притоке свежих сил. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, профессор РАН, научный руководитель РХТУ им. Менделеева Александр Мажуга привёл тревожную статистику: «По нашим экспертным оценкам, в России готовится около 100 человек в год для отрасли редких и редкоземельных металлов (по направлениям “химическая технология”, “материаловедение”, “металлургия”). Для сравнения: только в Китае ежегодно выпускают около 3000 таких специалистов — больше, чем все страны Европы и США вместе взятые».
Выход — в новой модели высшего образования, которая объединит фундаментальность и практико-ориентированность. «Образование должно быть в лаборатории, на производственных площадках. Кооперация вузов с индустриальными партнёрами — это главное», — подчеркнул Мажуга. Он также сообщил, что уровень трудоустройства выпускников по этой специальности достигает 92% — один из лучших показателей для инженерных направлений.
ИНДИЙСКИЙ ВЕКТОР.
Одним из центральных событий конгресса стали переговоры с индийской делегацией. Индия, занимающая пятое место в мире по запасам РЗМ, остро нуждается в тяжёлых редкоземельных элементах (от гадолиния до лютеция), которые необходимы для производства постоянных магнитов, оборонных систем и электроники. Как отметил глава Ассоциации редкоземельных элементов Индии Дипендра Сингх, стране требуется около 6 000 тонн редкоземельной продукции в год, и собственных ресурсов (особенно по тяжёлой группе) недостаточно.
Глава государственной компании India Rare Earth Limited Sarada Bhushan Mohanty подтвердил: «Месторождение Томтор в Якутии для нас очень интересно. Мы планируем взять образцы, провести испытания и затем материализовать наше предложение».
Российскую сторону в этих переговорах представляет «Гиредмет» при поддержке Росатома. Константин Ивановских пояснил: «Индия ищет технологических партнёров вне Китая. У нас более открытые отношения, и мы готовы передавать технологии разделения РЗМ, производства магнитов. Более того, индийские партнёры готовы входить в инвестиционные проекты на нашей сырьевой базе — в Восточной Сибири, в рамках Ангаро-Енисейского кластера».
НАУКА ДЛЯ СУВЕРЕНИТЕТА.
Современная редкометалльная отрасль — это не только горная техника и химические реакторы. На конгрессе много говорили о цифровом материаловедении, искусственном интеллекте, синхротронных исследованиях. Научный руководитель Национального центра физики и математики академик РАН Александр Сергеев рассказал о передовых диагностических методах: «В НЦФМ есть направление “сильные и сверхсильные магнитные поля”. Россия до сих пор принадлежит мировой рекорд — 2800 тесла (взрывной магнитный генератор). В таких полях можно изучать электронную структуру новых магнитных и сверхпроводящих материалов, в том числе на основе редкоземельных металлов».
По словам академика, в новой научной программе НЦФМ появилось направление «цифровое материаловедение» — совместный проект Росатома (ВНИИЭФ в Снежинске) и НИЦ «Курчатовский институт». «По накопленным базам данных, используя ИИ, мы можем существенно ускорить поиск новых материалов с заданными свойствами», — пояснил Сергеев.
Член-корреспондент РАН, соруководитель оргкомитета конгресса Андрей Вошкин резюмировал: «Наша главная цель — возрождение редкометалльной отрасли, обеспечивающей технологический суверенитет и лидерство России. Нужно объединить усилия учёных, технологов и промышленников. Конгресс — уникальная дискуссионная площадка, где рождается синергия фундаментальной и прикладной науки».
2030-Й УЖЕ БЛИЗКО.
«РЕДМЕТ 2026» завершит свою работу 22 мая, но данный им импульс будет работать годы. Поддержанная на самом высоком государственном уровне программа развития редкоземельной промышленности уже даёт первые всходы. Крупный частный инвестор — группа компаний «Кириллица», генеральный спонсор конгресса — заявила о намерении создать горно-химический кластер мощностью до 50 тысяч тонн в год, делая ставку на переработку техногенных минеральных образований («хвостов» советских производств). Как отметил основатель ГК «Кириллица» Семён Гарагуль, «востребованы не только сильные научные идеи, но и способность быстро переводить их в инженерные решения, производственные процессы и рыночный продукт».
Росатом, «Гиредмет», наука, бизнес и зарубежные партнёры — все они наконец собрались за одним столом. И это вселяет уверенность: к 2030 году Россия сможет не только закрыть собственные потребности в редкоземельных металлах, но и стать полноправным технологическим игроком на глобальном рынке, предлагая миру не сырьё, а интеллект, инжиниринг и высокие переделы.