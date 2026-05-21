Редкоземельный суверенитет: как Росатом меняет технологический ландшафт страны

Около 40% участников конгресса — молодые учёные до 35 лет. Это не случайно: отрасль остро нуждается в притоке свежих сил. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, профессор РАН, научный руководитель РХТУ им. Менделеева Александр Мажуга привёл тревожную статистику: «По нашим экспертным оценкам, в России готовится около 100 человек в год для отрасли редких и редкоземельных металлов (по направлениям “химическая технология”, “материаловедение”, “металлургия”). Для сравнения: только в Китае ежегодно выпускают около 3000 таких специалистов — больше, чем все страны Европы и США вместе взятые».