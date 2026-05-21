На Автомобильной легковушка врезалась в бок маршрутки

Авария произошла накануне после заката. Очевидцы рассказали, что у легковушки сильно разбита передняя часть, у микроавтобуса — бок. По дороге разлетелись осколки и фрагменты кузова. В салоне первого автомобиля на водительском месте находился человек. Возле места ДТП собрались прохожие, информация о пострадавших уточняется.