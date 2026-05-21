15 звезд турецких сериалов и музыкантов попались полиции: кого задержали во время антинаркотического рейда

Не менее 15 турецких звезд кино и шоу-бизнеса задержали по итогам антинаркотической операции, которую накануне в Стамбуле провели местные полицейские. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
В числе задержанных — популярные у турецкой публики персоны. Это, в частности, актриса и модель Серенай Сарыкая, снявшаяся в сериалах «Семья», «Прилив» и других. А также актриса из сериала «Клюквенный щербет» Фейза Дживелек. Под стражу заключили и популярных певцов Мабеля Матиза и Беркая Шахина. Кроме того, задержан был журналист и продюсер Миргюн Джабас.
Всего, отмечает телеканал, прокуратура выдала ордера на задержание 25 человек. Всех их подозревают в употреблении, хранении и распространении наркотиков.
В марте этого года в Стамбуле в рамках расследования дела о наркотиках Генеральная прокуратура выдала ордер на арест турецкой актрисы Ханде Эрчел, известной по главной роли в сериале «Постучись в мою дверь».
Напомним, в Турции активно ведутся расследования по делу о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях. Уже задержаны десятки человек, в том числе известные актеры, журналисты и блогеры.