15 звезд турецких сериалов и музыкантов попались полиции: кого задержали во время антинаркотического рейда

В числе задержанных — популярные у турецкой публики персоны. Это, в частности, актриса и модель Серенай Сарыкая, снявшаяся в сериалах «Семья», «Прилив» и других. А также актриса из сериала «Клюквенный щербет» Фейза Дживелек. Под стражу заключили и популярных певцов Мабеля Матиза и Беркая Шахина. Кроме того, задержан был журналист и продюсер Миргюн Джабас.