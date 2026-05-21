Жителей Астаны предупредили об ограничениях из-за антитеррористических учениях в аэропорту

«21» мая в период с «15» ч. 00 мин. до «20» ч. 00 мин. Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» (пр. Кабанбай батыра, д. 119) и в условиях города Астаны планируется проведение планового антитеррористического учения.
Цель мероприятия — проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к оперативному реагированию на террористические угрозы. В рамках учения предусмотрено введение временных ограничений на движение пешеходов и автотранспорта в районе проведения мероприятия.
В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложных сведений.