Жителей Астаны предупредили об ограничениях из-за антитеррористических учениях в аэропорту

Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом предупредил жителей Астаны об учениях на территории аэропорта, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Источник: Nur.kz

«21» мая в период с «15» ч. 00 мин. до «20» ч. 00 мин. Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» (пр. Кабанбай батыра, д. 119) и в условиях города Астаны планируется проведение планового антитеррористического учения.

Цель мероприятия — проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к оперативному реагированию на террористические угрозы. В рамках учения предусмотрено введение временных ограничений на движение пешеходов и автотранспорта в районе проведения мероприятия.

В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложных сведений.

