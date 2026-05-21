Военный оркестр Нацгвардии впервые интегрировал ИИ

В Таразе военный оркестр впервые объединил живую музыку и искусственный интеллект, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

И это был не просто эксперимент ради хайпа — зрителям показали, каким может быть будущее казахстанской военной культуры уже сегодня.

Концерт «Жайна, Таразым!», посвященный Дню работников культуры и искусства, прошел на базе воинской части 5513 и стал одним из самых необычных музыкальных событий этой весны.

Военный оркестр — и вдруг ИИ.

Главной особенностью вечера стало использование искусственного интеллекта при создании и аранжировке отдельных произведений.

Технологии помогли музыкантам по-новому раскрыть знакомые композиции — сделать звучание более объемным, современным и эмоциональным, не потеряв при этом национальный колорит.

Для многих зрителей именно это стало главным сюрпризом вечера.

Военный оркестр, который обычно ассоциируется с маршами и строгой классикой, неожиданно зазвучал совсем иначе — свежо, масштабно и местами даже кинематографично.

Какие произведения прозвучали.

В программе концерта были:

«Керней», «Жайна, Жамбыл», «Ана туралы жыр», «Қазақ ұланы».

Сочетание живого исполнения и современных технологий придало композициям новое настроение. Зрители встречали номера особенно тепло, а некоторые моменты сопровождались аплодисментами еще до завершения произведений.

В Тараз приехали дирижеры со всего Казахстана.

Концерт прошел в рамках трехдневного учебно-методического сбора военных дирижеров.

Для участия в мероприятии в Жамбылскую область прибыли 20 руководителей военных оркестров Национальной гвардии МВД РК из разных регионов страны.

В течение нескольких дней они:

обменивались опытом, изучали современные музыкальные тенденции, повышали квалификацию, обсуждали развитие военной музыки в Казахстане.

Именно во время этих встреч и была представлена идея интеграции ИИ в оркестровое исполнение.

Почему это важно.

Сегодня искусственный интеллект постепенно приходит в кино, музыку и медиа. Но увидеть его применение в военном оркестре — для Казахстана пока редкость.

Именно поэтому концерт «Жайна, Таразым!» вызвал такой интерес.

Здесь ИИ не заменил музыкантов, а стал инструментом, который помог усилить эмоции и придать знакомым произведениям новое звучание.

Фактически в Таразе показали, как традиционная культура может адаптироваться к современности, не теряя своей идентичности.

Концерт стал не просто праздничным выступлением, а демонстрацией того, как технологии уже меняют культурную сферу Казахстана.

И если раньше военные оркестры воспринимались исключительно как часть официальных церемоний, то теперь они начинают выходить в совершенно новый формат — более современный, экспериментальный и близкий молодому зрителю.