Военный оркестр Нацгвардии впервые интегрировал ИИ

И это был не просто эксперимент ради хайпа — зрителям показали, каким может быть будущее казахстанской военной культуры уже сегодня.
Концерт «Жайна, Таразым!», посвященный Дню работников культуры и искусства, прошел на базе воинской части 5513 и стал одним из самых необычных музыкальных событий этой весны.
Военный оркестр — и вдруг ИИ.
Главной особенностью вечера стало использование искусственного интеллекта при создании и аранжировке отдельных произведений.
Технологии помогли музыкантам по-новому раскрыть знакомые композиции — сделать звучание более объемным, современным и эмоциональным, не потеряв при этом национальный колорит.
Для многих зрителей именно это стало главным сюрпризом вечера.
Военный оркестр, который обычно ассоциируется с маршами и строгой классикой, неожиданно зазвучал совсем иначе — свежо, масштабно и местами даже кинематографично.
Какие произведения прозвучали.
В программе концерта были:
«Керней», «Жайна, Жамбыл», «Ана туралы жыр», «Қазақ ұланы».
Сочетание живого исполнения и современных технологий придало композициям новое настроение. Зрители встречали номера особенно тепло, а некоторые моменты сопровождались аплодисментами еще до завершения произведений.
В Тараз приехали дирижеры со всего Казахстана.
Концерт прошел в рамках трехдневного учебно-методического сбора военных дирижеров.
Для участия в мероприятии в Жамбылскую область прибыли 20 руководителей военных оркестров Национальной гвардии МВД РК из разных регионов страны.
В течение нескольких дней они:
обменивались опытом, изучали современные музыкальные тенденции, повышали квалификацию, обсуждали развитие военной музыки в Казахстане.
Именно во время этих встреч и была представлена идея интеграции ИИ в оркестровое исполнение.
Почему это важно.
Сегодня искусственный интеллект постепенно приходит в кино, музыку и медиа. Но увидеть его применение в военном оркестре — для Казахстана пока редкость.
Именно поэтому концерт «Жайна, Таразым!» вызвал такой интерес.
Здесь ИИ не заменил музыкантов, а стал инструментом, который помог усилить эмоции и придать знакомым произведениям новое звучание.
Фактически в Таразе показали, как традиционная культура может адаптироваться к современности, не теряя своей идентичности.
Концерт стал не просто праздничным выступлением, а демонстрацией того, как технологии уже меняют культурную сферу Казахстана.
И если раньше военные оркестры воспринимались исключительно как часть официальных церемоний, то теперь они начинают выходить в совершенно новый формат — более современный, экспериментальный и близкий молодому зрителю.