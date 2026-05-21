В Госдуме разработали законопроекты для защиты добросовестных покупателей жилья

Депутаты Госдумы предложили новый механизм, который защитит честных граждан от потери квартиры без компенсации. Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев подготовили пакет поправок, запрещающих изымать жилье у добросовестных покупателей, если им не вернули деньги обратно. Подробностями делится ТАСС.
Согласно этим инициативам, изменения затронут сразу Гражданский кодекс и закон о регистрации недвижимости. Авторы предлагают дополнить 167-ю статью ГК РФ новым пунктом. Так, если сделку признают недействительной, суд не сможет вернуть квартиру продавцу раньше, чем покупателю вернут всю потраченную на нее сумму.
Кроме того, поправки коснутся и 58-й статьи закона о регистрации недвижимости. Если аннулировать сделку и вернуть жилье прежнему хозяину, то регистрация такого возврата станет возможна только через суд и при наличии расписок, что деньги уже перечислены покупателю.
Парламентарий Дмитрий Гусев объяснил, что цель законопроектов — укрепить доверие людей к государственным реестрам и сделать рынок жилья стабильнее.
Ранее KP.RU писал, что Госдума решила взяться за правила продажи квартир. Парламентарии предложили выход: оформлять куплю-продажу только у нотариуса, но для этого нужно менять законодательство.