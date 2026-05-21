Адвокат сказала, могут ли белорусы получать зарплату больше двух раз в месяц

Адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, могут ли белорусы получать зарплату больше двух раз в месяц. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
По словам специалиста, Трудовой кодекс Беларуси не содержит официального понятия «аванс». При этом законодательство требует, чтобы выплата заработной платы проводилась регулярно — в сроки, которые прописаны в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре.
Выплаты должны производиться не реже двух раз в месяц. Однако, поясняет адвокат, работодатель может перечислять деньги и чаще. К примеру, три раза в месяц.
— Законодательством о труде не установлены и требования к размеру каждой из частей заработной платы и срокам их выплаты, — обращает внимание Виктория Романчикова.
Размер и сроки выплат организацией определяются самостоятельно. Это фиксируется во внутренних документах или же трудовом договоре. В случае, если размер аванса нигде не прописан, то сумма может быть практически любой — даже больше оставшейся части зарплаты за месяц.
