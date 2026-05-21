Калининградская Третьяковка стала победителем главной музейной премии России

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде стал победителем главной музейной премии России. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Сегодня состоялась церемония награждения лауреатов Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачёва — главной музейной премии страны. Филиал Третьяковской галереи в Калининграде стал победителем в номинации “Музей года”», — говорится в сообщении.
Награждение состоялось на сцене Государственного академического Малого театра России. В этом году в реестр заявочной кампании вошли 1003 заявки. Они представили достижения музейных специалистов и организаций из 83 субъектов Российской Федерации.
«Это очень круто, пожалуй, высшая музейная награда страны. Обогнали знаменитый Петергоф. Поздравляю весь коллектив нашей Третьяковки. Заслуженная победа», — написал в своём канале в «Макс» губернатор Алексей Беспрозванных.
За неполный год работы выставки и просветительские мероприятия филиала посетили более 310 тысяч человек. В 2025 году в музее прошло 388 мероприятий: фестиваль Pianissimo, лекторий, кинопоказы, мастер-классы, летние интенсивы, новогодний спектакль, презентации книг, архитектурный пленэр, 1233 экскурсии, отметили в учреждении.
Филиал Государственной Третьяковской галереи начал работу 12 июня 2025 года.