Информацию о «поставках мяса собак в общепиты столицы» опровергли в акимате

На сегодняшний день официально подтвержденных фактов поставки, реализации либо использования подобной продукции в объектах общественного питания города Астаны не имеется. В столице на постоянной основе осуществляется ветеринарно-санитарный контроль продукции животного происхождения, включая проверку сопроводительной документации, мониторинг поставщиков, а также соблюдение требований безопасности пищевой продукции. пресс-служба «Астана Ветсервис».