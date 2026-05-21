Информацию о «поставках мяса собак в общепиты столицы» опровергли в акимате

В КГП на ПХВ «Астана Ветсервис» акимата города Астаны сообщили, что публикации связаны с событиями 2023 года по факту выявления незаконного оборота продукции животного происхождения на территории Акмолинской области.
Тогда по факту правоохранительные органы провели расследование. Материалы дела рассмотрел суд, виновное лицо привлекли к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
На сегодняшний день официально подтвержденных фактов поставки, реализации либо использования подобной продукции в объектах общественного питания города Астаны не имеется. В столице на постоянной основе осуществляется ветеринарно-санитарный контроль продукции животного происхождения, включая проверку сопроводительной документации, мониторинг поставщиков, а также соблюдение требований безопасности пищевой продукции. пресс-служба «Астана Ветсервис».
Граждан призвали доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения.