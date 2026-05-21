На острове Татышев состоится костюмированное шествие ко Дню защиты детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 31 мая на восточной стороне острова Татышев пройдет праздничное шествие, приуроченное ко Дню защиты детей и Году единства народов России. В нем примут участие около 500 детей.
Участниками станут воспитанники детских садов, школьники, творческие коллективы и представители национально-культурных объединений города. Ребята выйдут в национальных костюмах народов Сибири, Поволжья, Кавказа и других регионов, а также представят русские народные образы.
Мероприятие покажет культурное многообразие Красноярска, где проживают представители более 130 этносов. Такие события помогают лучше понимать традиции друг друга и укрепляют дружбу между народами, отмечают в мэрии.
Шествие начнется в 13:00 и завершится хороводом дружбы народов. После этого на острове будут работать развлекательные площадки до 21:00.
