Эксперт Харина объяснила, почему чай нельзя пить перед сном

В преддверии международного дня чая, который отмечается 21 мая, Доцент Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ольга Харина рассказала о влиянии чая на организм.
В интервью ТАСС она опровергла утверждение о том, что напиток выводит воду из организма. Напротив, чай способствует поддержанию водного баланса.
Эксперт также развеяла заблуждение о том, что добавление молока в чай делает его бесполезным. Молоко не уничтожает полезные свойства чая, а лишь изменяет его вкус.
Харина подчеркнула, что умеренное потребление чая может оказывать положительное влияние на здоровье. Чай оказывает влияние на концентрацию внимания, уровень стресса и настроение человека. Это объясняется содержанием в напитке таких веществ, как кофеин, L-теанин и катехины. Он способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает состояние сосудов и может уменьшить вероятность развития когнитивных нарушений у пожилых людей.
При этом крепость заварки не является показателем полезности чая. Крепкий чай может содержать большое количество танинов, которые раздражают слизистую желудка, а также негативно влиять на сон из-за высокой концентрации кофеина: он действует до 6−8 часов после приёма.
Важно помнить, что чай — это не лекарственное средство, и его чрезмерное употребление может быть вредным. Ольга Харина отметила, что каждый человек должен сам регулировать количество потребляемого чая, учитывая свои индивидуальные особенности и потребности организма.