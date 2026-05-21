Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр выступят на фестивале «Джаз над Енисеем»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 26 по 28 июня в Красноярском крае пройдет фестиваль «Джаз над Енисеем». В этом году концерты состоятся не только в Красноярске, но и в Зеленогорске, Сосновоборске и Железногорске.
Ожидается, что фестивальные вечера посетят около 5 тыс. зрителей. В программу вошли выступления известных российских и зарубежных музыкантов, а также коллективов, работающих на стыке джазовой традиции, симфонической музыки и современных аранжировок.
Одним из хедлайнеров станет народный артист России Ильдар Абдразаков. На фестивале также выступит кубинская певица Илиана Санчез, участница крупных музыкальных проектов и конкурсов.
Отдельное место в программе займет концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. Кроме того, для красноярской публики выступит квартет Олега и Натальи Бутман.
Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде представит программу с участием пианиста и вокалиста Олега Аккуратова, финалиста шоу «Голос».
В числе участников фестиваля также заявлены трубач и вокалист Александр Сорвин и красноярская группа «Джем».
Фестиваль организован Красноярской филармонией и Фондом Игоря Бутмана при поддержке министерства культуры Красноярского края.
