В Хабаровске суд взыскал 250 тысяч рублей за травму ребёнка в лагере РЖД

В Хабаровске по иску транспортной прокуратуры взыскано 250 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 9-летнего ребёнка и его отца, пострадавших в детском оздоровительном лагере.
Проверка установила, что в июле прошлого года в лагере имени К. Заслонова на станции Вяземская дети, оставшись без присмотра вожатой, начали игру, в ходе которой один из них получил травму.
Ребёнок был доставлен в больницу, где ему диагностировали закрытый перелом ключицы со смещением.
Транспортный прокурор обратился в суд с иском к владельцу лагеря — ОАО «РЖД». Позднее к делу присоединилась мать пострадавшего, подав иск о компенсации морального вреда в интересах сына.
Исковые требования были удовлетворены, суд взыскал 250 тысяч рублей в пользу отца и ребёнка.
«Суд удовлетворил исковые требования и взыскал компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего и его отца», — сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.