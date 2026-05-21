Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске суд взыскал 250 тысяч рублей за травму ребёнка в лагере РЖД

Компенсацию морального вреда получили несовершеннолетний и его отец после инцидента в детском лагере.

В Хабаровске по иску транспортной прокуратуры взыскано 250 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 9-летнего ребёнка и его отца, пострадавших в детском оздоровительном лагере.

Проверка установила, что в июле прошлого года в лагере имени К. Заслонова на станции Вяземская дети, оставшись без присмотра вожатой, начали игру, в ходе которой один из них получил травму.

Ребёнок был доставлен в больницу, где ему диагностировали закрытый перелом ключицы со смещением.

Транспортный прокурор обратился в суд с иском к владельцу лагеря — ОАО «РЖД». Позднее к делу присоединилась мать пострадавшего, подав иск о компенсации морального вреда в интересах сына.

Исковые требования были удовлетворены, суд взыскал 250 тысяч рублей в пользу отца и ребёнка.

«Суд удовлетворил исковые требования и взыскал компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего и его отца», — сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.