Осуждены члены одной из банд, обиравших участников СВО в «Шереметьево»

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, четверо бандитов встречали участников Специальной военной операции в аэропорту «Шереметьево» и отбирали у них деньги путем краж, разбоев и вымогательств. Общая сумма похищенных средств составила 2,7 млн рублей. Четверо мужчин осуждены на сроки от 10 до 17 лет лишения свободы. Напомним, над еще одной бандой попрошаек из «Шереметьево» процесс только начался.