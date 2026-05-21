Прогноз на лето 2026 года в Нижнем Новгороде представили метеорологи

Прогноз на грядущий летний сезон в Нижнем Новгороде подготовили метеорологи Яндекс Погоды.
Согласно информации, лето будет заметно жарче прошлогоднего.
«Июль может стать самым жарким за последние 10 лет», — говорится в сообщении.
В июне и в августе среднемесячные температуры также будут выше, чем год назад.
Количество осадков ожидается примерно на уровне 2025 года. При этом июнь может стать самым влажным за последние 5 лет. В июле ожидается в 1,5 раза больше дождей, зато в августе — в 1,5 раза меньше.
Добавим, что в мае в Нижнем Новгороде установилась 30-градусная жара.