WMT AI и ИТ-холдинг Т1 объявляют о стратегическом партнёрстве в области AI-трансформации бизнеса

Партнёрство строится на пересечении двух сильных сторон: WMT AI специализируется на AI-трансформации и умеет встраивать прикладной интеллект в реальные бизнес-процессы, ИТ-холдинг Т1 обладает глубокой экспертизой в корпоративной автоматизации и широкой клиентской базой среди крупнейших игроков рынка. Такая синергия позволяет не просто декларировать внедрение ИИ, а создавать решения, которые измеримо меняют операционную эффективность компаний. Совместная работа охватит разработку и вывод на рынок новых продуктов, создание технологических интеграций, обмен экспертизой и реализацию совместных проектов в сфере информационных систем и технологий.