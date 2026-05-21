Как Хабаровский край готовит летний отдых для детей

Оксана, мама двоих младшеклассников, настроена на лагерь. «Я уже забронировала путевки в “Энергетик” на июльскую смену. Компенсацию, конечно, оформлю, но все равно сумма ощутимая», — делится она. Дома, по ее мнению, мальчишки будут сидеть в телефонах, грызться между собой и ждать, пока она вернется с работы. В лагере же они под присмотром и проводят время с пользой — для нее этот аргумент перевешивает финансовые затраты.