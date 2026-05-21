Как Хабаровский край готовит летний отдых для детей

Лето в Хабаровском крае — это не только три месяца каникул, но и три месяца родительской головной боли. Куда пристроить ребенка? Сколько это будет стоить? Будет ли от этого хоть какая-то польза? В этом году за летний отдых в крае взялись серьёзно: власти увеличили финансирование детской оздоровительной кампании на 35%, многодетным семьям пообещали бесплатные путевки, а губернатор Дмитрий Демешин четко обозначил: дети не должны бездельничать.
Как край готовится к летнему сезону, сколько стоят лагеря, почему одни родители штурмуют сайты с путевками, а другие предпочитают отправить ребенка к бабушке — в материале hab.aif.ru.
От костров к беспилотникам.
На заседании президиума краевого правительства Дмитрий Демешин расставил акценты жестко и без обиняков.
«Наши дети должны быть задействованы. Мы с вами летом должны плотно поработать для того, чтобы дети не бездельничали, а занимались конкретной деятельностью — совершенствовали свои спортивные и образовательные компетенции и обязательно участвовали в трудовой деятельности», — заявил губернатор. Прозвучало это не как пожелание, а как прямое указание, и, судя по тому, что финансирование летней оздоровительной кампании увеличили более чем на треть, слова не разошлись с делом.
Министр образования и науки края Алексей Мокрушин доложил, что с 1 июня до конца августа в регионе заработают более полутора тысяч организаций — школы, лагеря, спортивные секции, центры дополнительного образования, учреждения культуры и социального обслуживания. Такой масштабной подготовки край не видел давно.
Отдельно министр сообщил, что многодетные семьи теперь официально отнесены к льготной категории с правом получения бесплатной путевки, причем без учета дохода семьи. Раньше это было камнем преткновения для многих родителей, которые и не бедствовали, но и не могли позволить себе платить полную стоимость сразу за троих.
В этом году на карте летнего отдыха появятся новые точки: военно-спортивный загородный центр на базе школы поселка Горный, палаточный лагерь «Сокол» в Советско-Гаванском районе, а также лагеря с дневным пребыванием технической направленности на базе регионального центра «Сириус27» в Хабаровске и детского центра «Эвристика» в Комсомольске-на-Амуре. Для родителей, чьи дети грезят не пионерскими кострами, а квадрокоптерами и программированием, это особенно хорошая новость.
Где отдохнуть и сколько это стоит.
Если говорить о загородных лагерях, то ценник в этом году выглядит так: стандартная 21-дневная смена в Хабаровском крае обойдется в сумму от 62 700 до 77 900 рублей. Для сравнения, лагеря соседнего Приморского края, где есть выход к океану и более развита инфраструктура, стоят дороже — от 90 000 до 130 000 рублей за смену. Камчатка держится примерно на уровне хабаровских цен — от 65 000 рублей. Самые популярные лагеря — «Энергетик», «Металлист», «Альбатрос», «Орлёнок» — уже вовсю принимают заявки.
Для семей, которые не могут потянуть полную стоимость, особенно многодетных и малоимущих, действует система компенсаций, предполагающая возмещение от 50 до 100% стоимости путевки. Обычные семьи получают частичную компенсацию, обычно в пределах 30−50%. Оформляется возврат через МФЦ, портал «Госуслуги» или отдел образования.
Семьи участников СВО от платы за городские лагеря освобождаются полностью. Для загородных лагерей им положена стопроцентная компенсация расходов.
Максимум интересных дел и событий.
Начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова в разговоре с hab.aif.ru обрисовала картину в цифрах.
«В этом году мы планируем, что более 80% школьников, а это почти 70 тысяч детей, будут охвачены различными видами отдыха. Это и загородные лагеря, и пришкольные, и профильные отряды, и летние школы при высших учебных заведениях и кванториумах», — рассказала она.
На территории города работают три загородных лагеря. Два из них частные — «Мир детства» и лагерь имени Олега Кошевого. Третий — муниципальный «Олимп», который после модернизации второй год будет принимать детей в полную силу. Каждую из трех смен там смогут отдыхать более 250 детей, а до конца лета планируется построить еще два новых корпуса на 60 мест, которые заработают уже во второй половине августа.
Отдельная большая тема — пришкольные площадки. Их в городе откроется 70, с общим охватом более 8,6 тысячи детей, в том числе 1,8 тысячи из малоимущих семей и 1,0 тысячи детей участников СВО. Семь спортивных школ подготовят 10 городских оздоровительных лагерей. Будут работать площадки на базе центров по работе с населением — с питанием, организованным в школах.
Матвеенкова особо подчеркнула, что все смены в этом году объединены темой единства народов России: это и патриотические смены, и спортивные, и творческие.
«Школы разрабатывают свои интересные программы, которые участвуют в конкурсе. Каждая команда старается вложить максимум интересных дел и событий в отдых детей», — пояснила она.
Детям с ограниченными возможностями здоровья уделяется особая забота. Для них создаются условия, позволяющие полноценно отдохнуть и оздоровиться не только в пришкольных, но и в загородных лагерях.
Что касается безопасности, то здесь контроль многоуровневый. Все лагеря охраняются частными охранными предприятиями, допуск посторонних исключен. За питанием следят специалисты Роспотребнадзора и бракеражные комиссии. Персонал проходит углубленный медосмотр, а каждый ребенок, который едет в лагерь, получает справку установленного образца не более чем за три дня до заезда.
Про родительские дни организаторы тоже не забыли. Встречи с родными в программе предусмотрены: с концертами и спортивными соревнованиями, которые дети готовят сами.
Первые шаги во взрослую жизнь.
Для тех, кто уже вырос из возраста пионерских речевок, но еще не дорос до полноценной работы, в городе готовят отдельную программу. 129 отрядов старшеклассников будут заняты на социально значимых объектах: благоустройство улиц и скверов, приведение в порядок памятников, помощь ветеранам, организация дворовых праздников и активностей для младших ребят.
Два кванториума — при 43-й школе и 7-й гимназии — организуют летние смены, где школьники погрузятся в мир науки, конструирования и управления беспилотниками. Отдельную программу готовят совместно с одним из ведущих вузов края: там старшеклассники будут изучать экосистемы, которые спасают леса и территории края от пожаров и экологических катастроф.
«Все 16 учреждений дополнительного образования города продолжат работу летом, так что любой ребенок, увлекающийся танцами, вокалом, музыкой, театром, спортом, экологией или техническим творчеством, найдет себе занятие», — добавила начальник управления образования.
Три мамы, три стратегии.
Альтернатив, чем занять ребёнка летом, предлагается множество, но конечное слово остаётся за родителями — и они решают извечный летний вопрос каждый по-своему. Мы поговорили с тремя хабаровчанками, и их стратегии оказались настолько разными, насколько это вообще возможно.
Елена, мама 15-летнего подростка, выбрала трудовой путь. «Сын в прошлом году уже пробовал подрабатывать, ему понравилось. В этом году он хочет устроиться официантом или помощником на кухню, говорит, хочет заработать на новый телефон сам, без моей помощи. Я только за», — приветствует она решение сына.
По ее словам, в компании его друзей многие идут тем же маршрутом: кто-то устраивается курьером, кто-то промоутером. Елена считает, что это гораздо полезнее, чем три месяца сидеть в телефоне, и рада, что сын учится ценить труд и обращаться с первыми собственными деньгами.
Оксана, мама двоих младшеклассников, настроена на лагерь. «Я уже забронировала путевки в “Энергетик” на июльскую смену. Компенсацию, конечно, оформлю, но все равно сумма ощутимая», — делится она. Дома, по ее мнению, мальчишки будут сидеть в телефонах, грызться между собой и ждать, пока она вернется с работы. В лагере же они под присмотром и проводят время с пользой — для нее этот аргумент перевешивает финансовые затраты.
Ирина, мама 12-летней девочки, придерживается проверенной десятилетиями стратегии. «Отправлю к бабушке в деревню, в Бикинский район. Там дочь поможет по хозяйству и заодно воздухом подышит», — уверена она. Ирина считает, что такой вариант — самый щадящий для семейного бюджета и самый душевный для ребенка. Даша и отдохнет, и делом займется, и круглые сутки будет под присмотром.
Общественник: «Цены космические, а с оформлением — целая история».
Руководитель общественной организации «Дело жизни» и отец троих сыновей Андрей Никонов в разговоре с hab.aif.ru полностью поддержал губернаторский посыл, но высказался о реалиях куда жестче. Свой личный опыт он описал без прикрас: несколько лет назад попытка отправить детей в пионерлагерь обернулась разочарованием.
«Если ты это делаешь не через знакомых, как обычный смертный, практически это сделать нельзя», — признался он.
Ценовая политика лагерей вызывает у многодетного отца серьезные вопросы. Он приводит простую семейную арифметику: двое детей — сто тысяч рублей, трое — сто пятьдесят. Никонов сравнивает эти суммы с альтернативами, которые кажутся ему куда более разумными. Поездка всей семьей в Приморье с арендой квартиры или тур в Китай, где путевка на человека стоит 17 тысяч с проживанием на четыре ночи, укладываются в те же деньги, а впечатлений дарят значительно больше.
Отдельно общественник затронул тему бесплатного отдыха. По его наблюдениям, таких вариантов практически нет.
«Могу привести в качестве положительного примера Центр “ВОИН”. Дети, которые занимаются там в течение года, летом могут поехать в лагерь при центре совершенно бесплатно, за государственный счет, за что надо сказать спасибо полпреду Юрию Петровичу Трутневу, — поделился он, добавив, что сам узнал о такой возможности только в этом году. — Возможно, существуют и другие подобные программы, но информация о них либо не доходит до родителей, либо спрятана так глубоко, что без специального поиска ее не найти».
Говоря о подростковой занятости, Никонов вспомнил прошлогодний опыт сына, которому работа пришлась по душе. Его друг тоже загорелся желанием заработать собственные деньги. Однако реальность такова, что оформление требует кучи справок, согласий и бумажной волокиты.
«Убежден, что законодательство в этой сфере нужно срочно пересматривать. Необходимо упростить процедуру, разрешить работодателям нанимать подростков без лишней бюрократии, а налоги с таких зарплат и вовсе отменить — и для ребенка, и для того, кто его нанимает», — предложил он.