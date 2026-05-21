Хозяйка «резиновой» квартиры в Нижнем Новгороде стала фигуранткой уголовного дела

Полицейские поймали нижегородку на фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«Резиновую» квартиру удалось обнаружить на улице Спутника в Автозаводском районе. Как стало известно, 36-летняя нижегородка за деньги прописала двоих мигрантов у себя дома. При этом женщина заведомо знала, что жить у нее приезжие не планируют.
Сейчас хозяйка квартиры находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что 127 иностранцев выдворят за пределы РФ по итогам рейда в Нижегородской области.