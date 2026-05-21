В Заксобрании Прикамья поддержали ужесточение закона о вейпах

Депутаты поддержали ужесточение закона о запрете вейпов, сообщили в Правительстве Пермского края.
20 мая профильные комитеты рассмотрели поправки к региональным законам, регулирующим оборот никотинсодержащей продукции.
Изменения касаются запрета на распространение и хранение вейпов, электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака и их комплектующих в торговых точках. Такие же поправки вносятся и в закон об административных правонарушениях.
В апреле на публичных консультациях на законопроект поступило четыре замечания, однако ни одно не учли.
Депутаты единогласно поддержали внесение законопроекта на пленарное заседание. По их словам, новые нормы призваны закрыть лазейки, которые используют недобросовестные предприниматели. Некоторое продавцы сдают устройства в аренду, а жидкости продают под видом «пищевой добавки».
Напомним, с 1 марта на территории Пермского края введён полный запрет на розничную продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Прикамье — первый регион, который полностью запретил продавать вейпы.