В Сызрани до конца недели отменили все массовые мероприятия из-за атаки ВСУ

Власти Сызрани приняли решение отменить все массовые, спортивные и развлекательные мероприятия на ближайшие несколько дней. Ограничения будут действовать до конца текущей недели. Об этом сообщили в администрации города.
Такое решение было принято в связи с трагическими событиями, произошедшими в городе. В результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по Сызрани погибли два человека. Также есть данные о пострадавших, информация о них уточняется.
Как напомнили в оперативных службах, Самарская область вновь подверглась атаке со стороны беспилотников. Прилеты и последующие разрушения зафиксировали именно в Сызрани. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев примерно в 8:40 утра сообщил, что регион атаковали средствами БПЛА.
Глава региона рассказал, что без жертв не обошлось. Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родственникам погибших, назвав произошедшее результатом бесчеловечных действий врага.
Также губернатор подтвердил, что при атаке есть пострадавшие граждане. Он отметил, что всем пострадавшим сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. Точное количество раненых и степень тяжести их состояния пока не раскрываются.