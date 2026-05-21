«Техногенная катастрофа»: жители Текели бьют тревогу из-за хвостохранилища

В Текели вновь заговорили об опасности хвостохранилища бывшего Текелийского свинцово-цинкового комбината, сообщает телеканал. Объект находится в городской черте уже 14 лет и, по словам местных жителей и экологов, продолжает угрожать окружающей среде и здоровью людей.
Хвостохранилище использовалось с 1965 по 2012 год. Сегодня это гигантский котлован глубиной 67 метров и площадью около 70 гектаров, заполненный металлургическими отходами почти на 80%. Общий объем отходов превышает 34 миллиона тонн.
Чтобы токсичная пыль не разлеталась по округе, территорию заливают шахтными водами, создавая так называемое «зеркало котлована». Однако, как отмечают жители, в ветреную погоду свинцовая пыль все равно поднимается в воздух и оседает на домах, огородах и пастбищах.
«Это же, считай, радиационный могильник. На крышах пыль собирается, на всех поверхностях», — рассказал житель Текели Болатхан Абиев. По его словам, особую тревогу вызывает риск попадания загрязненной воды в местные реки.
Экологи также предупреждают о возможных последствиях. В департаменте экологии области Жетiсу заявили, что на дне хвостохранилища находятся не только остатки полезных ископаемых, но и тяжелые металлы. «В любой момент может возникнуть риск их попадания в открытую среду. А это техногенная катастрофа», — отметил руководитель отдела департамента экологии Ерасыл Бекжанов.
Работы по рекультивации объекта начали еще в 2020 году. На консервацию из бюджета тогда выделили более 600 млн тенге. Однако проект так и не завершили. Как выяснилось, в документации не предусмотрели систему сброса шахтных вод.
С тех пор экологи регулярно направляют обращения в местный акимат с просьбой возобновить рекультивацию. В акимате Текели сообщили, что сейчас ведется работа с инвестором. Компания уже взяла пробы почвы для лабораторных исследований. После получения результатов инвестор планирует приступить к переработке цветных металлов, находящихся на территории хвостохранилища.
Власти утверждают, что обязательным условием для подрядчика станет полная рекультивация объекта после завершения работ. На фоне экологических рисков растет и обеспокоенность состоянием здоровья жителей региона.
По данным, озвученным в сюжете «24KZ», за последние пять лет число пациентов с онкологическими заболеваниями в области увеличилось с более чем 6 тыс. до 7,8 тыс. человек.