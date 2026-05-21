В Гидрометцентре рассказали о работе синоптиков в экстремальных условиях

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Смелость российских синоптиков проявляется в работе на труднодоступных станциях, где есть риск встречи с дикими животными, а доставка грузов происходит редко, заявила РИА Новости метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.
«Я считаю, что все российские синоптики работают героически, но самые смелые — это те, что производят наблюдения на труднодоступных метеостанциях, например, в арктических, горных, опасных и труднодоступных районах страны», — сказала собеседница агентства.
Жизнь в таких условиях требует ответственности и выносливости, учитывая редкую доставку грузов на северные станции, объяснила Макарова. По ее словам, ученые российских метеостанций работают на огромной российской территории, куда входят три климатические зоны с дикой природой.
«Это героические наблюдатели, преданные идее гидрометслужбы и которые очень любят природу и любую погоду России. Территория страны очень большая, три климатические зоны, где есть разные погодные явления и много дикой природы, где не исключена встреча лицом к лицу с белыми и бурыми медведями, а также волками», — уточнила синоптик.
Макарова подчеркнула, что метеорологи заслуживают большого уважения не только в их профессиональный праздник, который отмечается 23 марта, но и каждый день.