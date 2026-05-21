Минздрав Казахстана резко опроверг заявления о полном излечении аутизма

Министерство здравоохранения Казахстана выступило с важным обращением, в котором настоятельно просит родителей критически относиться к информации о «полном излечении аутизма» и доверять только доказательной медицине, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Официальное заявление пресс-служба Минздрава разместила сегодня, 21 мая 2026 года.

Медицинские работники с сожалением отмечают, что в социальных сетях все чаще распространяются громкие заявления о «полном излечении аутизма», «псевдоаутизме» и других недостоверных теориях.

Расстройства аутистического спектра (РАС) — это официально признанная особенность нейроразвития, подтвержденная международным медицинским сообществом.

Как уточняют в Министерстве, аутизм не возникает из-за «плохого воспитания», гаджетов или вакцинации.

«На сегодняшний день не существует научно подтвержденного метода, способного “быстро и полностью вылечить” аутизм. Обещания чудо-терапий, сомнительных препаратов и псевдонаучных методик могут не только вводить семьи в заблуждение, но и отнимать драгоценное время, необходимое для получения профессиональной помощи». Пресс-служба Минздрава РК.

Самое важное для ребенка, подчеркивают в ведомстве, это раннее выявление, своевременная коррекционная поддержка, сопровождение специалистов и участие семьи.

20 мая Минздрав обращался к казахстанцам, планирующим поездки за рубеж, из-за вспышки лихорадки Эбола в Конго и Уганде. С важными рекомендациями можно ознакомиться по этой ссылке.