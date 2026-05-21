Минздрав Казахстана резко опроверг заявления о полном излечении аутизма

«На сегодняшний день не существует научно подтвержденного метода, способного “быстро и полностью вылечить” аутизм. Обещания чудо-терапий, сомнительных препаратов и псевдонаучных методик могут не только вводить семьи в заблуждение, но и отнимать драгоценное время, необходимое для получения профессиональной помощи». Пресс-служба Минздрава РК.