Минздрав Казахстана резко опроверг заявления о полном излечении аутизма

Официальное заявление пресс-служба Минздрава разместила сегодня, 21 мая 2026 года.
Медицинские работники с сожалением отмечают, что в социальных сетях все чаще распространяются громкие заявления о «полном излечении аутизма», «псевдоаутизме» и других недостоверных теориях.
Расстройства аутистического спектра (РАС) — это официально признанная особенность нейроразвития, подтвержденная международным медицинским сообществом.
Как уточняют в Министерстве, аутизм не возникает из-за «плохого воспитания», гаджетов или вакцинации.
«На сегодняшний день не существует научно подтвержденного метода, способного “быстро и полностью вылечить” аутизм. Обещания чудо-терапий, сомнительных препаратов и псевдонаучных методик могут не только вводить семьи в заблуждение, но и отнимать драгоценное время, необходимое для получения профессиональной помощи». Пресс-служба Минздрава РК.
Самое важное для ребенка, подчеркивают в ведомстве, это раннее выявление, своевременная коррекционная поддержка, сопровождение специалистов и участие семьи.
20 мая Минздрав обращался к казахстанцам, планирующим поездки за рубеж, из-за вспышки лихорадки Эбола в Конго и Уганде. С важными рекомендациями можно ознакомиться по этой ссылке.