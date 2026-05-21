Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лжеброкер выманил у 38-летнего нижегородца свыше 5,5 миллионов рублей

Мужчина оформил в банке несколько кредитов.

Источник: Живем в Нижнем

38-летний житель Нижнего Новгорода лишился более 5,5 миллиона рублей в надежде приумножить доход. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Аферист под видом брокера предложил нижегородцу дополнительный заработок при минимальных рисках. Желая разбогатеть, мужчина согласился инвестировать в криптовалюту. Он взял несколько кредитов и вместе с личными средствами отправил на неустановленные счета 5 508 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы писали, что жительница Заволжья лишилась 1 млн рублей при попытке заработать на инвестициях.