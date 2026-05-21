Лжеброкер выманил у 38-летнего нижегородца свыше 5,5 миллионов рублей

38-летний житель Нижнего Новгорода лишился более 5,5 миллиона рублей в надежде приумножить доход. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Аферист под видом брокера предложил нижегородцу дополнительный заработок при минимальных рисках. Желая разбогатеть, мужчина согласился инвестировать в криптовалюту. Он взял несколько кредитов и вместе с личными средствами отправил на неустановленные счета 5 508 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
