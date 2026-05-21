Что известно о гибели двух собак, выброшенных с 7 этажа в Волгограде?

После женского крика соседи нашли тела под окнами, инцидентом заинтересовалась полиция.
ЧП случилось 16 мая в микрорайоне Спартановка Тракторозаводского района Волгограда.
Субботним вечером, примерно в 19 часов, из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома на ул. Богомольца, 10, выбросили двух собак. Животные погибли.
Их тела обнаружили местные жители. Шокированные увиденным, они вызвали полицию. Выяснилось, что трагедия разыгралась в квартире, жильцы которой пользовались дурной славой.
О жутком происшествии журналистам «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье«сообщила местная жительница Оксана. “Мне позвонила соседка и рассказала, что после страшного женского крика соседи обнаружили тела двух собак под окнами. Их выбросили с седьмого этажа. Это звучало так страшно, что я не могла поверить, что кто-то вообще на такое способен, — рассказала Оксана. — Я позвонила сыну Станиславу. Он приехал и стал снимать последствия происшествия на видео”.
За несколько часов до этого Станислав гулял во дворе дома со своими собаками. «Я видел пару молодых людей, которые живут в первом подъезде нашего дома, они явно были в неадекватном состоянии. Парень и девушка сидели на лавочке с чёрной собачкой, которую, как они объяснили, подобрали на улице как бездомную, хотя на ней был ошейник. Потом они забрали свою собаку и пошли домой, женщина несла на руках дворняжку. Соседям они объяснили, что понесли её к себе, чтобы обработать от клещей. Потом я уехал, а когда вернулся после звонка взволнованной мамы, увидел тела собак у подъезда и кровь на асфальте. Это были те самые собачки: маленькая чёрненькая дворняжка и та, что побольше, породистая рыженькая девочка, принадлежавшая этой паре. Была очень дружелюбная…».
Парня и девушку увезли в отдел полиции прибывшие правоохранители, тела собак убрали на следующий день. История уже получила громадный резонанс в соцсетях. «Это не люди, это звери», — пишут горожане. Волгоградцы уверены: те, кто творит такое, не должны оставаться безнаказанными.
Редакция «АиФ»-НП" направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по региону для комментария этого вопиющего случая. Ответа на момент работы над номером не было получено. Редакция будет следить за развитием событий. Рассчитываем, что виновные будут наказаны по всей строгости — соответствующая статья за жестокое обращение с животными в УК РФ есть, как и видео последствий злодеяния.