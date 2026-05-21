Актрису сериала «Клюквенный щербет» задержали по делу о наркотиках

В Стамбуле задержали актрису сериала «Клюквенный щербет» Фейзу Дживелек и популярного турецкого певца Мабеля Матиза в рамках очередного антинаркотического рейда. Об этом говорится в заявлении генпрокуратуры стамбульского района Бакыркей, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

В документе говорится, что по результатам другого расследования, касающегося наркоторговли, производства и потребления, были обнаружены улики. В связи с этим, жандармерия Стамбула получила распоряжение о задержании, обыске, биологической экспертизе и допросе 25 подозреваемых.

По данным телеканала NTV, в общей сложности задержаны уже 14 человек, среди них и Дживелек, Матиз, актриса сериала «Medcezir» и модель Серенай Сарыкая, актер Онур Туна, певец Беркай и другие знаменитости.

В апреле сообщалось о задержании актрисы сериалов «Зимородок» и «Клюквенный щербет» Алейны Бозок по подозрению в употреблении наркотиков.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.