В Красноярском крае ещё три человека заболели клещевыми инфекциями

По информации управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, за прошедшую неделю от присасываний клещей пострадали 1 309 человек (в том числе 338 детей). Всего же с начала сезона зафиксировано 3 630 обращений к медикам.
Также в этот период клещевой вирусный энцефалит подтвердился у 71-летнего мужчины. Насекомое напало на него на станции Минино. У 29-летней жительницы Берёзовки подтвердился боррелиоз. Кроме того, сибирским клещевым тифом заболел 19-летний молодой человек, проживающий в Минусинском округе.
В Роспотребнадзоре напомнили, что, если вы обнаружили клеща на теле, необходимо аккуратно снять его и сохранить для лабораторного исследования.
Не забывайте, что при выходе на природу необходимо осматривать себя и своих питомцев каждые 20−30 минут.
Кстати, сейчас в регионе проводятся акарицидные обработки. Уже обработано 1,5 тыс. га.