Он был нам как отец: в Петербурге простились с Владимиром Гарюгиным

Начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин сказал о покойном: «Это был руководитель, за которым не страшно идти вперёд». С Гарюгиным пришли проститься коллеги. Свои венки прислали Московский и Нижегородский метрополитены, а также коллеги из Международной ассоциации метро.
«Он был нам как отец», — отметила коллега. Еще одна сотрудница рассказала, что стала первой женщиной — начальником службы именно благодаря его доверию. В 90-е годы, когда всё разваливалось, Гарюгин сохранил предприятие.
На прощании также была дочь Гарюгина. Сквозь слёзы она сказала: «Мы будем помнить и любить всегда».
Владимир Гарюгин ушел из жизни 19 мая после продолжительной болезни. Под его руководством в Петербурге открыли 22 станции метро.