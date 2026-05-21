Бывшая нижегородского экс-губернатора Немцова озвучила причины расставания

Известная телеведущая Екатерина Одинцова, бывшая гражданская супруга экс‑губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, поделилась в своём Telegram‑канале и других соцсетях новостями о жизни в США.
По словам Одинцовой, она переехала во Флориду менее года назад — и уже получает приглашения на закрытые мероприятия с участием самых влиятельных людей штата. Комментируя свой опыт, телеведущая заявила: «Не верьте никому, кто жалуется на обстоятельства и считает, что без связей от рождения ничего не добиться. Они просто не попытались достаточное количество раз».
Также Екатерина Одинцова сообщила, почему не вышла замуж за Бориса Немцова.
В отношениях с экс‑губернатором Нижегородской области Борисом Немцовым у неё родились сын и дочь, но пара рассталась, когда младшей дочери исполнилось пять лет. При этом Одинцова подчеркнула: «Я считаю, что не ошиблась в выборе отца для моих детей… Мы смогли остаться очень хорошими родителями».
Она отметила, что они с Немцовым старались прививать детям уважение к старшим и всегда хвалить друг друга в присутствии сына и дочери.
На вопрос подписчицы, почему пара не создала традиционную семью, Одинцова ответила: «Потому что в вашей стране многожёнство запрещено».
Напомним, что Екатерина Одинцова родилась в Горьком в 1972 году в семье инженеров. После школы поступила на химический факультет Нижегородского госуниверситета и начала карьеру на телевидении ещё в студенческие годы. По предложению Немцова переехала в Москву и устроилась на телеканал НТВ. Затем окончила факультет журналистики МГУ. В 2004 году рассталась с Борисом Немцовым. В 2010 году основала собственное PR‑агентство.
В последние годы Екатерина Одинцова проживает за границей. Изначально она планировала жить на две страны — в ОАЭ и США, — но в итоге обосновалась во Флориде.
После переезда телеведущая активно занялась коучингом и зарегистрировалась на сайте знакомств, уделяя больше внимания личной жизни. Одинцова неоднократно подчёркивала, что своим благосостоянием не обязана Борису Немцову.
Ранее сын экс-губернатора Бориса Немцова Антон объявил о разводе с женой. Также.