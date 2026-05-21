Бывшая нижегородского экс-губернатора Немцова озвучила причины расставания

Напомним, что Екатерина Одинцова родилась в Горьком в 1972 году в семье инженеров. После школы поступила на химический факультет Нижегородского госуниверситета и начала карьеру на телевидении ещё в студенческие годы. По предложению Немцова переехала в Москву и устроилась на телеканал НТВ. Затем окончила факультет журналистики МГУ. В 2004 году рассталась с Борисом Немцовым. В 2010 году основала собственное PR‑агентство.