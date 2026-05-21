Люлин поручил депутатам следить, чтобы каждый рубль, вложенный в строительство школ, работал на качество и комфорт нижегородцев

«Мы увидели школу на улице Космической. Объект практически готов к 1 сентября, и я с полной уверенностью могу сказать: детишки пойдут в эту долгожданную школу в новом учебном году. Качество строительства очень высокое. Мы пообщались и с родителями, и с педагогами — все в ожидании. Причем этот проект настолько удачный, что его можно и нужно тиражировать как типовой по всей Нижегородской области. То же самое касается и детского сада в микрорайоне “Торпедо”. Кстати, мы специально взяли с собой специалистов-эксплуатационников из департамента образования и коллег из других районов — они дали стройке самую высокую оценку. Для нас, депутатов, это главный сигнал: деньги областного бюджета тратятся эффективно, когда есть заранее подготовленный участок и проверенный типовой проект», — отметил председатель комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.