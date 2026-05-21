Люлин поручил депутатам следить, чтобы каждый рубль, вложенный в строительство школ, работал на качество и комфорт нижегородцев

19 мая состоялось выездное заседание комитета Законодательного собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Депутаты вместе с приглашенными специалистами и участниками проекта «Герои. Нижегородская область» посетили две ключевые стройплощадки Автозаводского района: строящийся детский сад в жилом комплексе «Торпедо» и новый корпус школы № 170 на улице Космической.
Дошкольное учреждение на улице Малоэтажной — будущее трехэтажное здание площадью более 5,2 тысячи квадратных метров, рассчитанное на 280 малышей. Фасады выкрасят в зеленый, желтый, оранжевый и голубой цвета. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» и нового нацпроекта «Семья». Начальная стоимость работ составляет 537 миллионов рублей. Площадка уже огорожена, работает спецтехника, открытие запланировано на 2027 год.
Затем участники заседания отправились к строящемуся корпусу школы № 170. Новое здание рассчитано на 1100 мест — здесь будут учиться дети с 5 по 11 класс. Проект предусматривает просторные классы с современным оборудованием, а на прилегающей территории появится полноценная физкультурно-оздоровительная зона. Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит школе полностью отказаться от второй смены. Открытие запланировано к началу учебного года 2026−2027.
«В Автозаводском районе появляются новые локации, где любая семья может жить комфортно и растить детей. Современный проект детского сада в “Торпедо” на Космической позволит убрать вторую смену и дать детям возможность развиваться в комфортной среде. Принципиальная позиция депутатов: каждый бюджетный рубль, вложенный в стройку, должен работать на качество и скорость. Мы следим за сроками выполнения проектов, потому что за каждым из них стоит благополучие нижегородских семей. Это не тот случай, когда нужно что-то выдумывать и экспериментировать, потому как даже один качественный типовой проект, проверенный на деле, может дать десятки хороших школ по всей области», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
В ходе встречи депутаты обратили особое внимание на два ключевых вопроса. Первый — заблаговременная подготовка земельных участков под строительство социальных объектов. Второй — широкое применение типовых проектов, которые позволяют ускорить стройку и эффективно расходовать бюджетные средства. Участники совещания сошлись во мнении, что такой подход уже доказал свою состоятельность. По итогам осмотра депутаты, представители департамента образования и специалисты из других районов высоко оценили качество работ и сам проект.
«Мы увидели школу на улице Космической. Объект практически готов к 1 сентября, и я с полной уверенностью могу сказать: детишки пойдут в эту долгожданную школу в новом учебном году. Качество строительства очень высокое. Мы пообщались и с родителями, и с педагогами — все в ожидании. Причем этот проект настолько удачный, что его можно и нужно тиражировать как типовой по всей Нижегородской области. То же самое касается и детского сада в микрорайоне “Торпедо”. Кстати, мы специально взяли с собой специалистов-эксплуатационников из департамента образования и коллег из других районов — они дали стройке самую высокую оценку. Для нас, депутатов, это главный сигнал: деньги областного бюджета тратятся эффективно, когда есть заранее подготовленный участок и проверенный типовой проект», — отметил председатель комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.