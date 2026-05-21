В Комсомольском районе хозяйственность привела мужчину к делу о краже плит

В Комсомольском районе сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя города Юности, подозреваемого в краже бетонных плит, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным правоохранителей, в дежурную часть поступило заявление от руководителя участка предприятия, занимающегося строительством и ремонтом инфраструктурных объектов. Он сообщил о пропаже двух бетонных плит общей стоимостью более 68 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель.
По версии следствия, в апреле мужчина приехал на территорию участка на личном автомобиле. Обнаружив бетонные плиты, он с помощью установленного на машине погрузочного манипулятора загрузил их в кузов и вывез.
Задержанный пояснил, что планировал использовать похищенное имущество в хозяйственной деятельности.
Отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
В настоящее время автомобиль с похищенным имуществом изъят и помещён на специализированную стоянку. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.