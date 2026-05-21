Мажилис одобрил поправки для ужесточения правил проведения выборов

«Мажилис принял во втором чтении закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования выборов” с сопутствующими поправками. Документ направлен на совершенствование избирательных процедур и усиление соблюдения норм избирательного законодательства. Поправками вводится ответственность для кандидатов за привлечение дополнительного финансирования, помимо избирательных фондов или получение иной материальной помощи, не оплаченной из избирательного фонда», — говорится в сообщении.