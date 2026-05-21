Получено заключение Главгосэкспертизы по последнему этапу строительства красноярского метротрамвая

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию электродепо «Октябрьское» для Красноярской подземки.
Первое в стране депо для метротрамвая разместится на неиспользуемой территории вдоль улицы Высотная — между улицами Карбышева и Телевизорным переулком, площадь участка 3,43 гектара. Территорию уже расчищают и готовят грунтовое основание для строительства.
В состав депо войдет главный производственный корпус площадью 34,5 тысячи квадратных метров для обслуживания и ремонта составов, мойки, экипировки вагонов и обточки колёсных пар. Отдельно построят тяговые и трансформаторные подстанции, компрессорную станцию, очистные сооружения. Здание управленческих и технологических служб на 160 человек разместится в капитально отремонтированном корпусе троллейбусного депо № 2 в Телевизорном переулке.
Помимо самого депо, проект предусматривает строительство соединительной ветки длиной 400 метров до станции «Высотная» — преимущественно закрытым способом с помощью тоннелепроходческого комплекса.
«Это последний, двадцать третий по счету этап в составе сводной проектной документации для инфраструктурного проекта красноярского метротрамвая. Он предусматривает возведение как непосредственно сооружений самого электродепо “Октябрьское”, так и строительство подземных тоннелей служебной соединительной ветки до станции “Высотная”, а также устройство бытовых помещений для метростроителей», — сообщил генеральный директор холдинга «Моспроект-3» Константин Матвеев.
