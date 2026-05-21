Ритейл в Красноярском крае делает ставку на молодое поколение

Аналитики российской рекрутинговой платформы провели исследование и выяснили динамику найма в одной из самых кадровоемких отраслей — розничной торговле. По данным экспертов, большинство новых работников в ритейле — это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, на них приходится 58% всех случаев найма. Еще 30% принятых на работу — соискатели в возрасте от 31 до 45 лет, 10% — от 46 до 60 лет. Доля новых сотрудников старше 60 лет составляет менее 1%. Как отмечают аналитики, розничная торговля по-прежнему остается преимущественно «женской» сферой: в Красноярском крае 77% резюме в этой отрасли размещены женщинами, на мужчин приходится 23%. Самые высокие зарплатные ожидания среди соискателей зафиксированы у супервайзеров: они рассчитывают на доход в размере 100 тысяч рублей в месяц. На втором месте — промоутеры с ожиданиями на уровне 90 тысяч рублей, на третьем — администраторы магазина, которые рассчитывают на 62,5 тысячи рублей.