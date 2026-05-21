Жёлтое море и пастораль: на полях Калининградской области зацвёл рапс

Каждому жителю Калининградской области знакома эта картина: к концу мая поля региона окрашиваются в ярко-жёлтый цвет. Это буйство красок связано со стараниями аграриев — рапс, одна из самых заметных культур на местных землях, входит в пору цветения. Издалека такие участки выглядят как сплошное солнечное полотно, а вблизи превращаются в пастораль с пчёлами, травами и редкими деревьями на горизонте. Фотокорреспондент «Клопс» привёз кадры с этой сезонной прогулки.