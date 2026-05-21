Что делать при атаке дрона: инструкция по безопасности для нижегородцев

Атаки беспилотников из редких новостей постепенно превратились в реальность, к которой приходится быть готовыми жителям самых разных регионов России. Нижегородская область — не исключение. И хотя большинство людей никогда не сталкивались с подобной угрозой напрямую, именно в экстремальной ситуации решающими становятся не паника и хаотичные действия, а понимание простых правил безопасности. Редакция сайта pravda-nn.ru подготовила рекомендации о том, как вести себя при атаке БПЛА и спасти себе жизнь.