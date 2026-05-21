Что делать при атаке дрона: инструкция по безопасности для нижегородцев

Атаки беспилотников из редких новостей постепенно превратились в реальность, к которой приходится быть готовыми жителям самых разных регионов России. Нижегородская область — не исключение. И хотя большинство людей никогда не сталкивались с подобной угрозой напрямую, именно в экстремальной ситуации решающими становятся не паника и хаотичные действия, а понимание простых правил безопасности. Редакция сайта pravda-nn.ru подготовила рекомендации о том, как вести себя при атаке БПЛА и спасти себе жизнь.
Основные правила.
Главное, что нужно помнить: беспилотник опасен не только сам по себе. Угроза возникает из-за возможного взрыва, осколков, ударной волны, пожара или падения аппарата. Поэтому при первых признаках появления дрона важно как можно быстрее оценить ситуацию и найти укрытие.
Распознать БПЛА можно не только визуально. Часто люди сначала слышат характерный звук — жужжание, напоминающее газонокосилку, мопед или мотор небольшого двигателя. Иногда беспилотник можно заметить в небе как небольшой силуэт на высоте около ста метров. Также о возможной атаке могут говорить вспышки, дым или звуки взрывов вдали.
Что делать, если вы находитесь на улице.
Если вы находитесь на улице, то необходимо немедленно покинуть открытое пространство. На открытой местности человек становится легкой целью и практически не защищен от осколков. Лучше всего спрятаться в ближайшем здании, подвале, убежище или хотя бы за объектами, которые могут дать укрытие: бетонными стенами, рвами, канавами, бордюрами. Даже небольшое углубление в земле может снизить риск поражения.
При этом специалисты советуют не бежать по прямой линии. Если беспилотник находится в зоне видимости, по возможности нужно двигаться зигзагами — это затрудняет наведение. Важно сохранять самообладание и не пытаться снимать происходящее на телефон: несколько секунд, потраченных на видео, могут стоить слишком дорого.
Если произошел сброс боеприпаса, или вы услышали приближающийся взрыв, нужно немедленно лечь на землю, закрыть голову руками и постараться укрыться за любым препятствием — бордюром, бетонной конструкцией, канавой. После первого взрыва нельзя сразу вставать: иногда возможны повторные удары или разлет осколков. Безопаснее откатиться или отползти в сторону и только затем искать дальнейшее укрытие.
Отдельная опасность — упавшие беспилотники и их фрагменты. Даже если аппарат выглядит поврежденным, подходить к нему категорически нельзя. Его части могут быть взрывоопасны, содержать токсичные вещества или сработать при прикосновении. В такой ситуации необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке экстренным службам.
Что делать, если вы в автомобиле или общественном транспорте.
Если атака застала вас в автомобиле или общественном транспорте, не стоит продолжать движение в надежде быстро уехать из опасной зоны. МЧС рекомендует остановиться и покинуть транспортное средство. Машина не защищает от осколков и может стать дополнительным источником опасности при взрыве. После этого необходимо найти ближайшее укрытие — подвал, строение, ров или канаву. Если поблизости нет укрытий и рядом находится группа людей, лучше рассредоточиться и разбегаться в разные стороны: толпа увеличивает риск массового удара.
В случае, если беспилотник начинает пикировать на автомобиль, водителю советуют резко затормозить при его приближении. Это может помешать наведению и снизить вероятность прямого попадания.
Что делать, если вы находитесь в здании.
Если же вы находитесь в здании, первое, что нужно сделать, — отойти от окон. Стекло при взрывной волне становится одним из самых опасных факторов. Самым безопасным местом считается подвал или помещение без окон с несущими стенами. Пользоваться лифтом в такой ситуации нельзя: при повреждении электроснабжения человек может оказаться заблокированным.
Еще одна важная рекомендация — минимально использовать телефон при непосредственном приближении БПЛА. Основное внимание должно быть сосредоточено на поиске укрытия и собственной безопасности.
После того как вы окажетесь в безопасном месте, следует сообщить о беспилотнике по номеру 112. Спасателям важно передать максимально точную информацию: время и место обнаружения, направление полета, визуальные особенности аппарата. Также диспетчер может попросить назвать ваши данные для обратной связи.
Подобные инструкции многим кажутся излишними до тех пор, пока угроза не становится реальной. Но именно заранее изученные и отработанные действия помогают людям быстрее ориентироваться в критической ситуации. В условиях атаки беспилотников самое важное — не геройство и съемка «шок-контента», а способность быстро укрыться, защитить себя и помочь близким сохранить спокойствие.
