Главгосэкспертиза одобрила финальный этап строительства метро в Красноярске

Строительство красноярского метро выходит на финишную прямую. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы по последнему этапу возведения подземки. Речь идёт о ключевых объектах, без которых запуск линий невозможен. Об этом сообщили в социальных сетях красноярской подземки.
Главный объект этого этапа — электродепо «Октябрьское». Оно разместится вдоль улицы Высотная, на участке между улицами Карбышева и Телевизорным переулком. Депо позволит не только хранить, но и обслуживать современные составы, обеспечивая их техническую готовность.
Кроме того, построят: подземный соединительный тоннель протяжённостью 400 метров, который свяжет депо со станцией «Высотная»; главный производственный и административный корпуса для персонала; тягово-понизительную и распределительную трансформаторную подстанции; компрессорную станцию; «веер» трамвайных путей; очистные сооружения и инженерные сети.
Отмечается, что территория под электродепо уже расчищена. Сейчас специалисты готовят площадку для возведения основных сооружений. Положительное заключение Главгосэкспертизы позволяет приступить к полноценному строительству этого этапа.
Напомним, ранее были одобрены и другие участки красноярской подземки. Завершение всех работ позволит запустить движение по первой линии метро в Красноярске.
