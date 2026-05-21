Главгосэкспертиза одобрила финальный этап строительства метро в Красноярске

Речь идёт о ключевых объектах, без которых запуск линий невозможен.

Строительство красноярского метро выходит на финишную прямую. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы по последнему этапу возведения подземки. Речь идёт о ключевых объектах, без которых запуск линий невозможен. Об этом сообщили в социальных сетях красноярской подземки.

Главный объект этого этапа — электродепо «Октябрьское». Оно разместится вдоль улицы Высотная, на участке между улицами Карбышева и Телевизорным переулком. Депо позволит не только хранить, но и обслуживать современные составы, обеспечивая их техническую готовность.

Кроме того, построят: подземный соединительный тоннель протяжённостью 400 метров, который свяжет депо со станцией «Высотная»; главный производственный и административный корпуса для персонала; тягово-понизительную и распределительную трансформаторную подстанции; компрессорную станцию; «веер» трамвайных путей; очистные сооружения и инженерные сети.

Отмечается, что территория под электродепо уже расчищена. Сейчас специалисты готовят площадку для возведения основных сооружений. Положительное заключение Главгосэкспертизы позволяет приступить к полноценному строительству этого этапа.

Напомним, ранее были одобрены и другие участки красноярской подземки. Завершение всех работ позволит запустить движение по первой линии метро в Красноярске.

Ранее мы сообщали, что Александр Новак оценил ход строительства станции красноярского метро.

