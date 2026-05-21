Прокуратура добивается закупки спасательного оборудования для красноярских пляжей

Субсидии на оборудование спасательных постов с прошлого года начали выделять и районам Красноярского края. В этом году на оснащение пляжей выделили 55 млн рублей. С 1 июня в крае заработают 20 спасательных постов — в Дивногорске, Шушенском, Кежемском, Шарыповском округах, Ачинске, Минусинске, Железногорске и других территориях. Еще один пост откроют в Каратузском округе за счет местного бюджета. В Большемуртинском, Балахтинском районах и Канске посты уже подготовили.