Прокуратура добивается закупки спасательного оборудования для красноярских пляжей

В Красноярске перед стартом купального сезона спасательные посты не оснастили инвентарем.
Как выяснила прокуратура, для пляжей не закупили спасательные круги, жилеты, тросы, бинокли, мегафоны и сапы. При этом на обустройство четырех новых и модернизацию трех уже действующих спасательных постов из краевого бюджета выделили 13 млн рублей.
Ответственным сотрудникам спасательных служб города объявили предостережения. После этого закупки оборудования были наконец начаты.
В ведомстве напомнили, что в Красноярске можно будет купаться только на острове Татышев — у Октябрьского моста, в заливе Стрелка, на озерах Тихое и Зеркальное. Эти места откроются после положительного заключения Роспотребнадзора.
Субсидии на оборудование спасательных постов с прошлого года начали выделять и районам Красноярского края. В этом году на оснащение пляжей выделили 55 млн рублей. С 1 июня в крае заработают 20 спасательных постов — в Дивногорске, Шушенском, Кежемском, Шарыповском округах, Ачинске, Минусинске, Железногорске и других территориях. Еще один пост откроют в Каратузском округе за счет местного бюджета. В Большемуртинском, Балахтинском районах и Канске посты уже подготовили.
Кроме того, прокуратура внесла в Заксобрание законопроект, который обяжет родителей не пускать детей младше 14 лет к воде без присмотра, а детей до 7 лет — купаться без индивидуальных спасательных средств.
