Жуков рассказал о дружбе с Потехиным после распада дуэта "Руки Вверх!"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью РИА Новости рассказал, что они с экс-участником коллектива Алексеем Потехиным дружат после распада их дуэта.
«Мы прекрасно общаемся, дружим, поздравляем друг друга с праздниками, созваниваемся, у нас есть общие дела, в том числе связанные с музыкой и авторскими правами», — сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли они с Потехиным общение.
Жуков отметил, что распад дуэта с Потехиным в 2006 году произошел не из-за личного конфликта.
«Нужно еще раз объяснить — мы не ругались и не ссорились с Алексеем», — уточнил артист.
Музыкант подчеркнул, что появление и успех группы «Руки Вверх!» — заслуга как его, так и Потехина.
«Леша — неотъемлемая часть группы. “Руки Вверх!” — это не только Сережа, это Леша и Сережа», — заключил Жуков.
«Руки Вверх!» — группа, основанная в 1996 году Жуковым и Потехиным. Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х — начала 2000-х годов, прославившись хитами «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы», «Он тебя целует», «Студент» и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.
После распада дуэта в 2006 году проект продолжил существование как сольный проект Жукова, который по сей день остается фронтменом. В списке наград коллектива золотые, платиновые и серебряные диски, награды за весомый вклад в российский шоу-бизнес.