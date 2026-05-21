Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жуков рассказал о дружбе с Потехиным после распада дуэта "Руки Вверх!"

Сергей Жуков рассказал о дружбе с экс-участником группы «Руки Вверх!» Потехиным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью РИА Новости рассказал, что они с экс-участником коллектива Алексеем Потехиным дружат после распада их дуэта.

«Мы прекрасно общаемся, дружим, поздравляем друг друга с праздниками, созваниваемся, у нас есть общие дела, в том числе связанные с музыкой и авторскими правами», — сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли они с Потехиным общение.

Жуков отметил, что распад дуэта с Потехиным в 2006 году произошел не из-за личного конфликта.

«Нужно еще раз объяснить — мы не ругались и не ссорились с Алексеем», — уточнил артист.

Музыкант подчеркнул, что появление и успех группы «Руки Вверх!» — заслуга как его, так и Потехина.

«Леша — неотъемлемая часть группы. “Руки Вверх!” — это не только Сережа, это Леша и Сережа», — заключил Жуков.

«Руки Вверх!» — группа, основанная в 1996 году Жуковым и Потехиным. Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х — начала 2000-х годов, прославившись хитами «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы», «Он тебя целует», «Студент» и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.

После распада дуэта в 2006 году проект продолжил существование как сольный проект Жукова, который по сей день остается фронтменом. В списке наград коллектива золотые, платиновые и серебряные диски, награды за весомый вклад в российский шоу-бизнес.