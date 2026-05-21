Инциденты в армии фиксируются ежедневно — Минобороны

Вице-министр обороны Дархан Ахмедиев 21 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал работу установленных в воинских частях камер, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, инциденты фиксируются камерами ежедневно.

«Что касается побоев солдат — таких случаев нет. Но инциденты фиксируются нами ежедневно: это скопление людей, оставление места службы, выход с работы не в то время, посещение людьми складов без необходимых санкций», — перечислил Ахмедиев.

Журналисты уточнили у него, не было ли зафиксировано драк и неуставных отношений среди военнослужащих в 2026 году.

«Нет», — коротко ответил вице-министр.

Ранее мы писали, что у Минобороны появятся новые функции.