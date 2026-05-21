Как и в чем эксперты Пермской ТПП помогают предпринимателям.

Бизнес вести комфортно, когда можешь опираться на профессионалов, обладающих редкими и глубокими компетенциями, и без ограничений пользоваться их услугами. Команда специалистов и экспертов Пермской торгово-промышленной палаты способна ответить на любой запрос бизнеса.
В этом году Российская торгово-промышленная палата, а вместе с ней и Пермская ТПП отмечают 35-летие со дня основания. Тысячи предпринимателей получили от ее экспертов юридическую поддержку по различным вопросам, смогли оценить стоимость своих активов, провести товарные и технические экспертизы, найти зарубежных партнеров.
Из истории Палаты.
Пермская ТПП появилась в 1991 году, когда в Прикамье еще только формировались рыночные отношения. В это время появились первые ее подразделения: бюро товарных экспертиз и переводов, а также отдел внешнеэкономической деятельности для установления деловых контактов с партнерами из других российских регионов и зарубежных стран.
В 2010-х у бизнеса появился запрос на экономические экспертизы, с помощью которых можно выстраивать конструктивный диалог с контрагентами и органами власти. Со временем специалисты Палаты стали проводить не только экономические, но и финансовые, бухгалтерские, строительные, оценочные и судебные экспертизы, а также исследования в рамках дел о привлечении к субсидиарной ответственности.
В 2013 году на базе Пермской ТПП создали Центр правовой поддержки. Его сотрудники оказывают членам Палаты бесплатные консультации и широко применяют современные практики защиты предпринимателей.
Многие жители Прикамья знают о деятельности Палаты по проектам, направленным на поддержку местных товаропроизводителей. Самый известный из них — «Покупай пермское», который популяризирует среди потребителей местные товары. Среди пользующихся особым доверием- «Здоровье в промышленном городе».
Сегодня.
Что представляет собой Пермская ТПП сегодня? По словам президента Вячеслава Белова, Палата стала одним из ключевых институтов поддержки бизнеса региона и при этом таким, который находится в постоянном диалоге с предпринимателями, опирается на их запросы и инициативы.
В Пермской ТПП сформировалась динамичная и эффективная структура взаимодействия с бизнес-сообществом, ее участниками являются 1088 организаций края. Сформированы и активно развиваются новые комитеты и гильдии, охватывающие широкий деловой спектр — от агропромышленного комплекса и креативных индустрий до консалтинга и недвижимости. Это площадки для обмена отраслевым опытом, выработки совместных решений и продвижения интересов бизнеса.
Юридическая поддержка, медиация* и Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) в Перми.
Среди наиболее востребованных услуг Пермской ТПП — юридическое сопровождение бизнеса. Специалисты Палаты представляют интересы компаний в судах по хозяйственным спорам, помогают защищать права на результаты интеллектуальной деятельности и решают иные правовые вопросы. Во многих случаях спор удается урегулировать без суда — с помощью медиации, переговоров при участии независимого профессионального посредника. Соглашение, достигнутое в результате медиации, формируется с учетом интересов каждого участника спора, поэтому здесь нет победителей и проигравших.
При Пермской ТПП действует отделение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при ТПП РФ в городе Перми. Наличие отделения МКАС позволяет пермским компаниям на месте разрешать как внутрироссийские, так и внешнеэкономические споры по международным стандартам, экономно и конфиденциально, без выезда в другие регионы. Важным преимуществом является экономическая эффективность: расходы на рассмотрение дел в МКАС, как правило, сопоставимы, а в ряде случаев и ниже совокупных затрат на судебное разбирательство в государственных судах, включая государственную пошлину. Это делает арбитраж при ТПП РФ привлекательным инструментом защиты интересов бизнеса на внутреннем и международном рынках.
Все виды оценки.
Часто предпринимателям требуется оценить различные активы: недвижимость, транспортные средства, технологическое оборудование и многое другое. Помогают им в этом эксперты Центра оценки. Они оказывают услуги по определению стоимости активов для любых целей: предоставление информации в суде, залог, оспаривание кадастровой стоимости земли и недвижимости, переоценка активов, купля-продажа, сдача имущества в аренду или в том случае, когда на основании данных оценки заказчик хочет принять управленческое решение. Центр оценки аккредитован в большинстве банков, ведущих свою деятельность на территории Прикамья, входит в топ-10 оценочных компаний Урала и Западной Сибири.
Защита интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность очень важна для бизнеса: она повышает его капитализацию и увеличивает возможности развития, например, позволяет привлечь под ее залог банковские кредиты, продать исключительные права и получать денежные средства или предоставлять право использования по лицензии. При этом интеллектуальная собственность остается наиболее уязвимым активом современного бизнеса, ее часто незаконно используют недоброжелатели и конкуренты. Услуги по защите интеллектуальных прав широко представлены в Пермской ТПП. Защита интеллектуальных прав обеспечивается путем применения мер, направленных на признание или восстановление прав, пресечение действий лиц, нарушающих эти права.
Специалисты палаты помогают прекратить незаконное использование использование интеллектуальной собственности или, напротив, защитить бизнес от необоснованных претензий.
Центр имеет в своем штате патентного поверенного, сотрудничает с высококвалифицированными патентными поверенными Российской Федерации и зарубежными патентными организациями. Это позволяет оперативно и на высоком уровне решать вопросы, связанные с патентованием изобретений, полезных моделей, регистрацией товарных знаков, защитой других объектов промышленной собственности и авторского права. За 30 лет работы Центр зарегистрировал более тысячи российских и международных товарных знаков, благодаря его поддержке более 250 патентов получили компании в России и за рубежом.
Товарные, технические и строительно-технические экспертизы.
Предприниматели часто сталкиваются с ситуациями, когда партнер поставляет некачественный товар, выполняет ремонт или осуществляет строительство с явными недостатками. Все это чревато экономическим ущербом, который может возникнуть при различных несоответствиях в результате недобросовестного исполнения обязательств. При пожарах на производстве, затоплениях, обрушениях конструкций зданий и других техногенных авариях или при убытках, связанных с невозможностью реализовать некачественный товар.
Установить размер такого ущерба помогают специалисты Центра товарных, технических и строительно-технических экспертиз. Накопленный опыт и квалификация позволяют им проводить различные виды экспертиз максимально качественно. В частности, они могут оперативно определить характеристики товаров, их соответствие установленным требованиям, состояние на данный момент, изменения при товародвижении, а также соответствие изготовления продукции технологическому режиму.
Полпред предпринимателей.
Пермская торгово-промышленная палата системно и комплексно поддерживает бизнес. В ее арсенале не только экспертизы и консультации, она активно взаимодействует с органами власти и профильными ведомствами по вопросам правоприменения нормативных актов, соблюдения профильных требований и мер поддержки предпринимателей и юридических лиц в крае. Став партнером ТПП, предприниматель может рассчитывать на то, что его проблемы будут решены опытными экспертами в оптимальные сроки.
* Приложение № 2 к приказу Пермской ТПП от 05.06.2019 № 25 «Правила проведения процедуры медиации».