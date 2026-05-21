Как и в чем эксперты Пермской ТПП помогают предпринимателям.

При Пермской ТПП действует отделение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при ТПП РФ в городе Перми. Наличие отделения МКАС позволяет пермским компаниям на месте разрешать как внутрироссийские, так и внешнеэкономические споры по международным стандартам, экономно и конфиденциально, без выезда в другие регионы. Важным преимуществом является экономическая эффективность: расходы на рассмотрение дел в МКАС, как правило, сопоставимы, а в ряде случаев и ниже совокупных затрат на судебное разбирательство в государственных судах, включая государственную пошлину. Это делает арбитраж при ТПП РФ привлекательным инструментом защиты интересов бизнеса на внутреннем и международном рынках.