Оперная инсталляция на Чкаловской лестнице открыла фестиваль «ALFA HUMAN»

В Нижнем Новгороде стартовал международный фестиваль искусств «Человек Альфа / ALFA HUMAN». На 12 дней город превратится в единое культурное и образовательное пространство, где выступят ведущие российские и мировые исполнители. Нижегородцев и гостей города ждут концерты, лекции и перформансы.
Как отметил губернатор Глеб Никитин, фестиваль проходит в знаковых местах Нижнего Новгорода и задуман как масштабный проект с амбициями выйти на мировой уровень. По словам главы региона, российское оперное и классическое искусство по‑прежнему задаёт высокие стандарты на мировой сцене, поэтому у проекта есть серьёзный творческий потенциал.
«У Нижегородской области уже были очень успешные примеры сотрудничества с организаторами фестиваля, как раз в сфере искусства и культуры, и мы абсолютно не сомневаемся в том, что этот проект будет успешен. Скажу честно, мы за него боролись, но сильно убеждать не пришлось», — подчеркнул Глеб Никитин.
Губернатор добавил, что Нижний Новгород закрепил за собой репутацию города, где ведется актуальный разговор о культуре и человеке в новых, современных форматах.
Открыла фестиваль «Человек Альфа / ALFA HUMAN» оперная инсталляция «Данте. Восхождение» на Чкаловской лестнице. Иммерсивный спектакль создан в жанре «пастиччо» — барочной оперы, музыка которой заимствована из разных ранее написанных произведений чаще всего разных композиторов.
По задумке режиссера Юрия Квятковского, перформанс ломает привычную логику путешествия героя Данте — зритель не спускается в Ад, а поднимается вверх, проходя символические круги по ступеням лестницы. Инсталляция посвящена преображению героя на пути к высшей цели. Путь начинается у подножья Чкаловской лестницы. Зрителя за красным занавесом ждет пространство темного леса своей души. Дальше каждый пролет лестницы становится отдельным сценическим фрагментом, символизирующим круг Ада.
Зритель поднимается по 11 ступеням, на каждой его встречают соблазн и искушение, слезы по невозвратному, желания, которые сжигают, усталость от красоты, жадность, гнев, соблазн принять блестящее за настоящее и желание уснуть.
Восхождение на вершину приводит героя-зрителя к прекрасной Беатриче — символу любви, света и внутренней целостности.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ждет нижегородцев и гостей города на фестивале «Человек Альфа / ALFA HUMAN».
12+