Центры реабилитации Соцфонда приняли более восьми тысяч участников СВО

Центры реабилитации Соцфонда приняли более 8 тысяч ветеранов СВО.

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Центры реабилитации Социального фонда России приняли свыше 8 тысяч участников спецоперации с января этого года, сообщил фонд.

«Всего с января 8,2 тысячи участников специальной военной операции прошли лечение в подведомственных Соцфонду центрах реабилитации», — говорится в сообщении фонда на платформе «Макс».

Уточняется, что на территории центров ветераны бесплатно получают санаторно-курортные и медицинские услуги согласно показаниям по здоровью.

C 2026 года ветераны могут приезжать на лечение вместе с сопровождающим, которому также оплачивается дорога, проживание и питание в центре. Льгота положена участникам СВО с первой группой инвалидности и нуждающимся в сопровождении по медицинским показаниям.