Верховный суд разъяснил, когда подача ходатайств считается злоупотреблением

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ указал, что неоднократные ходатайства, направленные исключительно на затягивание подготовки гражданского дела и судебного процесса, являются злоупотреблением правами, передает корреспондент РИА Новости.
«Судья разъясняет лицам, участвующим в деле… последствия злоупотребления процессуальными правами и невыполнения процессуальных обязанностей (например, посредством неоднократного заявления ходатайств, направленных исключительно на затягивание подготовки дела и судебного процесса в целом, на создание препятствий к осуществлению процессуальных прав и обязанностей другими лицами, участвующими в деле)», — говорится в постановлении пленума.
Согласно документу, судья в предварительном судебном заседании вправе по собственной инициативе вынести на обсуждение сторон обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались.
Пленум указал, что судья в случае систематического противодействия стороны своевременной подготовке дела к разбирательству может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени по правилам, установленным ГПК РФ.
Пленум Верховного суда под руководством Игоря Краснова в четверг принял постановление с разъяснениями о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству. Документ заменит прежний, который был утвержден пленумом в 2008 году.